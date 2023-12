Sărbătoare încântătoare la Bălți: echipa lui Ilan Șor i-a felicitat pe locuitorii Capitalei de nord cu prilejul sărbătorilor de iarnă

17:50

Ucraina are nevoie anul viitor de un ajutor de 37,3 miliarde de dolari (peste 34 de miliarde de euro) pentru menţinerea stabilităţii financiare, potrivit unei estimări a Fondului Monetar Internaţional (FMI) publicate miercuri de Ministerul ucrainean de Finanţe, relatează agenţia EFE. Sosirea "la timp" a ajutorului financiar oferit Ucrainei de partenerii internaţionali este "vitală" pentru […]