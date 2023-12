IP Nisporeni oferă sfaturi pentru prevenirea furturilor în sărbătorile de iarnă

12:00

Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului să introducă un mecanism stabil și durabil de limitare a importului cerealelor și oleaginoaselor, similar cu cele instituite în România și Bulgaria, transmite IPN. Într-un comunicat de presă al Asociației, fermierii afirmă că lipsa restricțiilor de import al cerealelor și oleaginoaselor, nu doar va dezechilibra...