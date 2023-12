Cele mai inspiraționale citate pentru a începe noul an cu dreptul

09:50

Noul an vine cu o premieră cinematografică. Filmul „Alive in Mo…" va fi lansat în prima săptămână a anului 2024, iar cinefilii îl vor putea urmări, pe marile ecrane deja în primul weekend din 2024. Producția este o poveste despre sacrificiu, integritate și perseverență, o călătorie emoționantă, care explorează cât de departe poate merge un