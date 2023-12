Scandal religios în Italia, după ce o biserică a pus în scenă o variantă gay a nașterii lui Iisus: „Blasfemie”

16:50

Banca Națională a Moldovei (BNM) are șef nou. Este vorba de senatoarea din România Anca Dragu – numită în funcție de Parlament, în ședința din 22 decembrie. Candidatura lui Dragu a fost susținută 58 de deputați ai Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS). De menționat că Anca Dragu a fost prezentă în plenul legislativului […] The post Armașu, înlocuit la BNM de o fostă ministră de Finanțe din România. Cine este Anca Dragu appeared first on NewsMaker.