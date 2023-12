Alaturi de sotia si cainele sau, Ambasadorul SUA in Moldova, a felicitat moldovenii in limba romana: „Asteptam cu nerabdare noul an si va dorim tuturor fericire, sanatate si prosperitate” - VIDEO

Alaturi de sotia si cainele sau, Ambasadorul SUA in Moldova, a felicitat moldovenii in limba romana: „Asteptam cu nerabdare noul an si va dorim tuturor fericire, sanatate si prosperitate” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md