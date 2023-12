„Eugène Ionesco” te invită la teatru: „Poveste de Crăciun” după Charles Dickens

08:30

Comisia de la Veneția a emis astăzi un aviz privind modificările la legea electorală, operate de guvernarea PAS în pragul alegerilor locale, prin care persoanelor afiliate unui partid declarat neconstituțional li s-a interzis participarea la scrutin. Este vorba despre membrii formațiunii Șor, scos în afara legii în iunie 2023. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Modificările … The post Comisia de la Veneția, un nou aviz privind restricțiile de a candida impuse membrilor partidelor declarate neconstituționale first appeared on ZUGO. Articolul Comisia de la Veneția, un nou aviz privind restricțiile de a candida impuse membrilor partidelor declarate neconstituționale apare prima dată în ZUGO.