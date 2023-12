VIDEO Polițiștii de frontieră și-au colindat colegii ucraineni, în ajun de Crăciun

13:00

FLYONE, liderul industriei aviației din Republica Moldova, a stabilit o performanță impresionantă în 2023. Pe parcursul anului, în premieră pentru o companie aeriană din țară, a atins un număr record de 2 milioane de pasageri. Această realizare remarcabilă consolidează poziția fermă a companiei pe piață și angajamentul său constant față de progres, calitate și siguranță în serviciile oferite. Tot în acest an, FLYONE a reușit să lanseze cu succes 14 rute noi și să-și extindă flota cu trei aeronave, contribuind