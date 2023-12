Peste 15 mii de oameni au participat la deschiderea sezonului de iarnă la OrheiLand

12:40

O erupţie vulcanică, a patra în trei ani, a început luni seară în Islanda, într-o zonă în care activitatea seismică a fost foarte intensă de la începutul lui noiembrie, a indicat Institutul Meteorologic islandez (IMO).Erupţia a început la nord de oraş la ora locală 22:17 (22:17 GMT), a precizat Biroul islandez de meteorologie. Regiunea din jurul capitalei Reykjavik se confruntă cu o creştere a activităţii seismice de la sfârşitul lunii octombrie. Imagini şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare au arătat lava izbucnind din vulcan la doar o oră după ce a fost detectat un roi de cutremure, sau evenimente seismice. Un elicopter al pazei de coastă a fost trimis în zonă pentru a confirma locaţia exactă şi mărimea erupţiei. The moment the eruption in Iceland started. This just blows my mind!!! pic.twitter.com/xOegj91xMQ— Volcaholic (@volcaholic1) December 18, 2023 Cu toate acestea, „deocamdată, nu există întreruperi la sosiri sau plecări pe aeroportul Keflavik”, a precizat operatorul aeroporturilor islandeze ISAVIA pe site-ul său.Peninsula Reykjanes, la sud de capitala Reykjavik, a fost ferită de erupţii timp de opt secole, până în martie 2021. Crazy eruption in Iceland!hopefully everyone is safe…Chef Vicky and our Chefs teams filmed this…@WCKitchen as we were there before is ready to help if there is a need….People wereAlready evacuated many weeks ago from Grindavik @PresidentISL Iceland did good preparing for… pic.twitter.com/1m0QqTv5hr— José Andrés (@chefjoseandres) December 19, 2023 De atunci, au mai fost două, în august 2022 şi iulie 2023, semn, pentru vulcanologi, al unei reluări a activităţii vulcanice în regiune. În această ţară sunt considerate active 32 de sisteme vulcanice.Pe 11 noiembrie, locuitorii din Grindavik, un sat pitoresc cu 4.000 de locuitori, au fost evacuaţi ca măsură de precauţie după sute de cutremure provocate de mişcarea magmei sub scoarţa terestră, semn precursor al unei erupţii vulcanice. De atunci, li s-a permis să meargă acasă doar în anumite intervale orare din timpul zilei. JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavík, Iceland.It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023