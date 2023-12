Renumitul fotbalist Lionel Messi i-a transmis un tricou cu autograf şefului armatei ucrainene

12:00

Republica Moldova are suficiente rezerve de gaze naturale, pentru a trece cu bine de această iarnă. Asigurarea vine din partea ministrului Energiei, Victor Parlicov. Oficialul susține că acest lucru va permite diminuarea tarifului la gaz, din 2024. „Noi ne-am pregătit pentru această iarnă, avem rezerve de gaze pentru practic toată iarna. Au fost achiziționate gaze […] The post Prognoze optimiste pentru noul an: gazul s-ar putea ieftini…dar nu se știe când appeared first on NewsMaker.