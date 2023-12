FOTO Atac nocturn asupra orașului Herson: rachetele rusești au luat viața a trei persoane

11:20

Chișinăuienii vor plăti cu aproape 500 de lei mai puțin pentru căldura livrată de Termoelectrica. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică (ANRE), în ședința din 22 decembrie. Astfel, consumatorii deserviți de termoelectrica vor achita, după decizia de azi a ANRE, 2.774 de lei pentru o gigacalorie, adică cu 493 de […]