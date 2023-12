VIDEO S-au aprins luminițele de sărbătoare: Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale a fost inaugurat

11:00

Începând cu 2 ianuarie 2024, Banca Națională a Moldovei va pune în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic o monedă comemorativă „Moldova Europeană", care va completa seria „Evenimente istorice". Moneda comemorativă „Moldova Europeană" este dedicată evenimentului istoric pentru Republica Moldova marcat la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor […]