Un barbat a fost prins pe un aeroport in SUA cu ketamina de 4 milioane de dolari. Le-a spus politistilor ca nu stia ce are in valize

Un barbat a fost prins pe un aeroport in SUA cu ketamina de 4 milioane de dolari. Le-a spus politistilor ca nu stia ce are in valize

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md