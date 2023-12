VIDEO Irakli, mesaj cu inimioare pentru moldoveni, după ce a făcut cale întoarsă la vamă și a ratat concertele lui Șor: „Sper că încă ne vom vedea”

11:00

De sărbători, Moldindconbank revine cu o tradiție frumoasă și anunță lansarea depozitului «Colind», atât de îndrăgit și mult așteptat de clienții noștri. Acum depozitul este mai avantajos ca niciodată, pentru că l-am împachetat cu multă grijă, oferind condiții wow. Din 11 decembrie, e simplu să-ți crești pușculița cu economii, deoarece te bucurăm cu dobândă fixă pe toată perioada de constituire a depozitului. Nu rata această șansă! Vino la orice sucursală Moldindconbank, deschide depozitul «Colind» în lei, […] The post Depozitul ”Colind” de la Moldindconbank, acum mai avantajos ca niciodată appeared first on NewsMaker.