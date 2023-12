Tărâmul pierdut: O rețea de lagune din Argentina ascunde „fosile vii” asemănătoare cu primele forme de viață apărute pe Pământ

20:50

Consiliul de Securitate al ONU cere într-o rezoluţie, în urma unor negocieri aprige, să se trimită ajutor umanitar în Fâşia Gaza ”la scară mare”, însă nu îndeamnă la un armistiţiu imediat, pe care nu-l vor Statele Unite, relatează AFP și News.ro. Această rezoluţie a fost adoptată cu 13 voturi şi două abţineri - ale Statelor Unite şi Rusiei. #MiddleEast (1/2) | The #UNSC has adopted the resolution to increase humanitarian aid to civilians in need in #Gaza. • https://t.co/s1Sj520Pgf pic....