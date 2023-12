Estonia, gata să extrădeze bărbații ucraineni apți de luptă, care au fugit de război

10:40

Uniți în calea de aderare spre Uniunea Europeană: vor apărea alte 7 puncte comune de control la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Protocoalele au fost semnate, pe 22 decembrie, de către prim-ministrul Dorin Recean și omologul său ucrainean, Denys Shmyhal. Prim-ministrul Dorin Recean și omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, au participat în format de videoconferință […] The post „Un pas esențial spre aderarea la UE”. Încă 7 puncte comune de control la frontiera Moldovei cu Ucraina appeared first on NewsMaker.