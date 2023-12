Traian cu RLIVE a surprins ultimele pregătiri pentru inaugurarea Pomului de Crăciun în capitală: „Sunt mulți turiști”

22:50

Jurnaliștii de la publicația The Economist au decis ca „Țara Anului 2023" este Grecia, recunoscând transformările remarcabile pe care le-a înregistrat această țară în ultimul deceniu. Într-un an marcat de conflicte, instaurarea regimurilor autocratice și încălcarea libertăților în multe părți ale lumii, The Economist a căutat să evidențieze locul care s-a îmbunătățit cel mai mult.