Vindeau droguri prin intermediul aplicației Telegram, iar acum riscă ani grei de închisoare. Cinci suspecți, reținuți la Edineț

08:30

Republica Moldova beneficiază din 21 decembrie, curent, de tarife de roaming mai mici. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, anunță că ofertele sunt valabile pentru toate cele 30 de țări din Spațiul Economic European, inclusiv România, Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia și alte state membre. „De astăzi, vom vorbi cu cei dragi și accesa […] The post Tarife de roaming reduse cu țările UE, pentru moldoveni. Alaiba: „Vom vorbi cu cei dragi la prețuri mai mici” appeared first on NewsMaker.