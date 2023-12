 Un român, cinci moldoveni şi un ucrainean, spargere de un milion de euro în Italia. Au folosit o dubă furată pe post de “berbec”

12:50

„Iarna trecută a fost grea din cauza facturilor la energie. Acum suntem mai pregătiți”, au declarat autoritățile din cadrul Ministerului Energiei. Pentru a evita repetarea crizei din anul trecut, ministerul a declarat că a făcut „rezerve de gaz pentru întreaga iarnă și am semnat un contract pe un an de procurare a energiei electrice accesibile”. […] Articolul Guvernul Moldovei are un plan pentru asigurarea energiei și căldurii în sezonul rece apare prima dată în Subiectul Zilei.