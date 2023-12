/FOTO/ Donație generoasă în pragul sărbătorilor: Spitalul Clinic Bălți a recepționat un lot cu peste 4500 de consumabile

18:40

Membrii Digital Innovation Hub of Moldova își propun să accelereze procesul de tehnologizare oferindu-le soluții IMM-urilor și instituțiilor publice, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă. Această inițiativă are la bază convingerea că digitalizarea proceselor de producere poate reprezenta catalizatorul esențial pentru creștere și eficiență, în sectorul privat și public din Republica Moldova.