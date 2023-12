Pompierii și salvatorii – la datorie de Crăciun pe stil nou. Peste 400 de angajați IGSU vor fi gata să intervină, în caz de pericol

21:10

Cea de-a 29-a ediție a Galei Anuale a Clubului de Presă, în cadrul căreia au fost desemnați „Jurnaliștii anului 2023", s-a desfășurat pe 21 decembrie, la Chișinău. Jurnalistele NewsMaker Olga Gnatkova și Ecaterina Dubasova au fost apreciate cu premiul „Mărul de aur" la categoria „Longread" pentru materialul „Patriarhul întregului război. Cum Biserica din Moldova servește […]