ANRE a suspendat licența companiei care promitea gaz la 10 lei în Găgăuzia, Orhei și Taraclia

08:50

Tabăra de toamnă GirlsGoIT a fost oportunitatea de inițiere în lumea IT pentru 120 de fete din toată Republica Moldova. În perioada 11 noiembrie – 3 decembrie 2023 fetele au participat în weekend-uri la ateliere practice, conduse de către tineri specialiști în domeniu, în cadrul a cinci trackuri: Frontend Static, Python, Arduino, Securitate informațională.