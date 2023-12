Echipa lui Ilan Șor organizează un spectacol de zile mari la Bălți

10:00

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat luni că ţara sa are nevoie de un sistem modern de apărare antiaeriană pentru a contracara ameninţările din partea Rusiei, amplificate de invazia Moscovei în Ucraina, vecinul său estic, relatează Reuters. Recean a făcut această declaraţie într-un interviu televizat la trei zile după ce Parlamentul Republicii Moldova a […]