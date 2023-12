Ministrul Parlicov: „Acum nu este posibilă o ieftinire a gazului, avem stocuri procurate la un preț înalt – Nu promit că, din ianuarie sau februarie, dar în anul care vine”

13:00

Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 19 decembrie. Este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Cu o seară înainte, pe 18 decembrie, copiii își lustruiesc ghetuțele, așteptându-l pe ...