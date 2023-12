Dacă a fost scos ilegal de la locale Partidul Șansă încă nu se cunoaște! Decizia CSJ care a întors dosarul la CA

08:50

În acest an Moldova are un buget de aproximativ 2 miliarde 700 de milioane de lei pentru reducerea vulnerabilității energetice. Despre aceasta a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, informează jurnal.md. „Noi estimăm un buget de aproximativ 2 miliarde 700 de milioane de lei destinate pentru compensațiile din factură, cât și pentru cele […]