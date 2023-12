În loc de nas are o gaură și este mai fericită ca niciodată. Mama explică ce s-a întâmplat

17:40

Mesajul unei profesoare pentru părinți: acestea sunt cadourile pe care le vreau Perioada sărbătorilor este una extrem de agitată cu serviciul, cadouri, gătit, curățenie și altele ce mai facem pe acasă. Mămicile de copii mai mari au însă o grijă în plus: cadourile pentru educatoare / învățătoare / profesori. Pretențiile par să crească de la an la an sau doar mie mi se pare? La pretențiile părinților mă refer acum. Profesorii par totuși să aibă așteptările corecte. Cel puțin acesta este mesajul pe...