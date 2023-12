VIDEO Căni, tricouri și ghiozdane. Guvernul a deschis un magazin de suvenire

14:10

Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 9 068 de lei, din 1 ianuarie 20234. Astfel, dacă în prezent mămicile primesc 10 932 la nașterea copilului, atunci din noul an vor primi dublu – câte 20 de mii de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată joi, 21 decembrie, de Guvern.