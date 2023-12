FLYONE: 2 milioane de pasageri în 2023

11:20

Locuitorii din Moldova continuă să opteze pentru plățile fără numerar , iar cardul digital își consolidează poziția în segmentul plăților contactless, datorită nivelului înalt de comoditate și siguranță . Astfel, o treime dintre locuitorii Moldovei au plătit deja cumpărăturile cu un card digital înrolat într-un smartphone sau alt gadget care dispune de funcția NFC, iar pentru 39% dintre ei, astfel de plăți au devenit principala modalitate de plată în ultimul an.