Ministerul Sănătății a inițiat o anchetă după ce un copil de 11 ani a murit la Spitalul Raional Orhei

VIDEO: Ministru: În acest an, RM are un buget de 2 miliarde 700 de mil. de lei pentru reducerea vulnerabilității energetice În acest an RM are un buget de aproximativ 2 miliarde 700 de milioane de lei pentru reducerea vulnerabilității energetice. Despre aceasta a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV. „Noi estimăm un buget de aproximativ 2 miliarde 700 de milioane de lei destinate pentru compensațiile din factură, câ...