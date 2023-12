Aprobat: ne așteaptă facturi mai mici pentru căldura furnizată de Termoelectrica. Cât vom plăti în ianuarie?

09:20

Republica Moldova intenționează să se retragă din Comunitatea Statelor Independente (CSI), până la sfârșitul anului viitor – 2024. Declarația a fot făcută de președinta Comisiei parlamentare politică externă, deputata partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman, în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV. „Ne-am propus ca și obiectiv până la sfârșitul anului […]