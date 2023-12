Ion Chicu: Spre deosebire de Sandu, Recean și Grosu, care au fost participanți la pregătirea ”furtului miliardului”, dl Armașu lucra atunci în sectorul privat

14:00

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat pentru marţi o conferinţă de presă de final de an, a anunţat luni biroul prezidenţial ucrainean pe site-ul său, transmite Agerpres. Invitaţia la eveniment vine după ce preşedintele rus Vladimir Putin a susţinut o conferinţă de presă de sfârşit de an pe 14 decembrie. De la începutul războiului, pentru […]