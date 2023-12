NM Espresso: demisia șefului BNM, ce a făcut Guțul la Bruxelles și «Mărul de Aur» cules de NewsMaker

17:50

Mai mulți consilieri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se plâng că nu au acces în Primăria municipiului Chișinău, după ce la intrarea în instituție a fost instalat un turnichet, care limitează accesul persoanelor în primărie. Aleșii locali cataloghează acțiunea drept „strigătoare la cer” și îi cer edilului capitalei, Ion Ceban, să scoată turnichetul de […] The post VIDEO „Strigător la cer – Ceban s-a baricadat”: Consilieri municipali din PAS se plâng că nu au acces în Primăria Chișinău appeared first on NewsMaker.