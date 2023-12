Salariul mediu pe economie va crește în 2024

21:40

Împărtășind o poveste de curaj și determinare, doi neurochirurgi moldoveni, Radu Safta și Artur Cauia, au pornit într-o „călătorie" în care puțini ar îndrăzni să se aventureze. Împreună cu alți șase „coechipieri" de diverse naționalități, moldovenii au escaladat muntele Kilimanjaro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cei doi curajoși au urcat pe vârful Kilimanjaro, combinând abilitățile …