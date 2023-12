Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, în vizită oficială la Iași

12:40

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, face asigurări precum că există suficiente stocuri de gaze naturale pentru a trece cu brio această iarnă. El spune că iarna trecută a fost grea din cauza facturilor mari la energie. „Acum suntem mai pregătiți. Am acumulat rezerve de gaze și am limitat prețul la energie. Avem lumină și căldură la […]