Ucraina permite folosirea canabisului în scop medical

Grupul rus Gazprom PJSC a informat că livrările sale de gaze naturale către China au atins duminică un nou maxim istoric, pe fondul creşterii cererii, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres. Volumele de livrări solicitate de compania Chinese National Petroleum Corp. via conducta Power of Siberia 1 au depăşit din nou obligaţiile contractuale ale Gazprom