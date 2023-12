Administrația președintelui Joe Biden negociază, urgent, cu aliații utilizarea bunurilor rusești înghețate pentru sprijinul militar al Ucrainei

22:50

Arcadie Albul, viceguvernator al Băncii Nationale a Moldovei (BNM), si-a anuntat demisia din functie, incepând cu 1 ianuarie 2024. Demisia acestuia vine la mai putin de doi ani de aflare in functia de viceguvernator al BNM si membru al Comitetului executiv. Parlamentul a adoptat un proiect de hotarâre privind demisia din funcție a acestui viceguvernator ... O funcție de viceguvernator al BNM declarată vacantă – Parlamentul a acceptat demisia lui Arcadie Albul, la mai puțin de doi ani de mandat The post O funcție de viceguvernator al BNM declarată vacantă – Parlamentul a acceptat demisia lui Arcadie Albul, la mai puțin de doi ani de mandat appeared first on Politik.