ULTIMA ORĂ: Ucraina și Moldova convin asupra controlului comun la șapte puncte de control

20:50

Noua Strategie a securității naționale a Republicii Moldova, propusă de președintele Maia Sandu, a fost aprobată de Parlament. Parlamentarii susțin că Strategia este necesară în contextul geopolitic actual, caracterizat de instabilitate și imprevizibilitate, în special în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și a atacurilor hibride asupra țării noastre. Potrivit documentului, Rusia și corupția ... Moldova are o nouă Strategie de securitate națională – Care sunt cele mai mari amenințări la adresa statului