Gala „Jurnaliștii anului 2023”. Jurnalistele NewsMaker Ecaterina Dubasova și Olga Gnatkova au obținut un „Măr de aur”

17:00

Avia Invest, compania afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, care a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) din 2013, până la revenirea acestuia în gestiunea statului zece ani mai târziu, în 2023, a pierdut procesul contra Agenției Proprietății Publice (APP) la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Decizia a fost pronunțată miercuri, 20 decembrie. Avocații companiei concesionare au […] The post DOC Compania afiliată lui Șor, care a concesionat aeroportul în ultimii zece ani, a pierdut procesul contra Guvernului. Decizia CSJ appeared first on NewsMaker.