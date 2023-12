BREAKING NEWS! Octavian Armașu a fost demis

10:30

Ion Chicu a publicat sesizarea depusă, vineri, la Procuratura Generală, pe faptul amenințărilor în adresa judecătorilor Curții de Apel, vociferate în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova, de către prim-ministrul Dorin Recean. Potrivit lui Ion Chicu, ex-prim-ministru, vineri, 15 decembrie, am depus o Sesizare la Procuratura Generală pe faptul amenințărilor în adresa judecătorilor Curții de Apel, […]