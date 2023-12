Traficul prin tunelul de sub Canalul Mânecii a fost oprit complet joi, după ce francezii au intrat într-o grevă neanunțată

12:40

Un bărbat de 57 de ani a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității pe un termen de 160 de ore, cu amendă în mărime de 2000 de unități convenționale (echivalentul a 100 000 lei), după ce a urcat beat la volan și a încercat să corupă polițiștii. Suplimentar, inculpatul a fost sancționat cu un an și o lună de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probă de un an, cu anularea dreptului de a conduce mijloacele de transp...