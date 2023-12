Enigmele tunului de miliarde dat lui Plahotniuc doi fugari români

07:10

Aprobarea deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina arată că blocul comunitar învață să fie o putere strategică, în ciuda eșecului în materie de ajutor financia pentru Kiev. Ucraina are mare nevoie de sprijin financiar, militar și politic din partea aliaților săi occidentali. Cel puțin în ceea ce privește acesta din urmă, UE a fost la […] Articolul The Financial Times: Pe măsură ce gestionează criza ucraineană, UE învață să fie o putere strategică apare prima dată în Bani.md.