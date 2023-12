Pe flancul drept este creată o alternativă pentru PAS. Sau un partener pentru o viitoare coaliție?

13:00

Schimbarea abrevierii Aeroportului Internațional Chișinău din KIV în RMO nu a costat statul nici un bănuț, deși procedura a fost una de durată – mai bine de un an de zile. Cel puțin asta susține ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. „Obiectivul nostru de bază a fost să scăpăm de o moștenire sovietică a […] The post Cât a costat Moldova noul „nume” al aeroportului din Chișinău? Precizările ministrului Andrei Spînu appeared first on NewsMaker.