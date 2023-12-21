PENTRU 2023, MOLDOVA VA PLĂTI CU 16 MILIOANE LEI MAI PUŢINE COTIZAŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
Infotag, 21 decembrie 2023 17:00
PENTRU 2023, MOLDOVA VA PLĂTI CU 16 MILIOANE LEI MAI PUŢINE COTIZAŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
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