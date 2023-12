Ministrul Nimerenco despre cele două spitale: „Vor rămâne dislocate așa cum sunt ele, vor avea loc restructurări și reparații în ambele instituții, iar ceea ce apare în spațiul public este o manipulare crasă”

14:00

Parlamentul revine, pe final de an, la subiectul frudei bancare. Legislatorii vor organiza audieri a instituțiilor responsabile de recuperarea banilor din furtul miliardului. Despre organizarea audierilor a scris deputatul Radu Marian. Parlamentul se va focusa pe acțiunile și inacțiunile instituțiilor statului după decizia executorie a Curții de Apel privind condamnarea fugarului Ilan Șor și obligarea ...