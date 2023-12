Mesajul premierului pentru procurori, în ajunul Adunării Generale: Sunt sigur că vă doriți ca societatea să vă respecte

14:10

Prim-ministrul Dorin Recean nu infirmă, dar nici nu confirmă faptul că, pentru consumul de pe malul drept al Nistrului, Moldova ar putea cumpăra gaze naturale de la Gazprom, în primăvară, dacă prețul acestora va scădea sub 500 de dolari per mia de metri cubi. În cadrul ediției din 18 decembrie a emisiunii „Новая неделя", de […]