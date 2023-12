Transportul public care traversează PMAN va avea un regim special de circulație de sărbători

10:30

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, dă asigurări că autoritățile sunt mult mai pregătite pentru această iarnă și că oamenii nu vor rămâne fără gaz și energie electrică în acest sezon rece. ”Iarna trecută a fost grea din cauza facturilor la energie. Acum suntem mai pregătiți. Am acumulat rezerve de gaz pentru întreaga iarnă și am semnat un contract pe un an de procurare a energiei electrice accesibile. Avem lumină și căldură la prețuri mai mici decât anul trecut” a scris Parlicov pe pagina sa de...