Bărbații ucraineni care locuiesc în străinătate vor fi chemați să lupte pe front, anul viitor

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanţarea compensaţiilor la energie sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie anul 2023. Valoarea finanţării a constituit 207,1 milioane lei. Finanţarea compensaţiilor a fost asigurată pentru beneficiarii, conform listelor prezentate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, identificaţi în …