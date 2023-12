Epigrame de Gheorghe Bâlici

16:30

Noul an vine cu o premieră cinematografică. Filmul „Alive in Mo…” va fi lansat în prima săptămână a anului 2024, iar cinefilii îl vor putea urmări, pe marile ecrane deja în primul weekend din 2024. Producția este o poveste despre sacrificiu, integritate și perseverență, o călătorie emoționantă, care explorează cât de departe poate merge un […] Articolul Premieră cinematografică// Filmul „Alive in Mo…”va fi disponibil în cinematografele din Chișinău, în primul weekend din 2024 apare prima dată în Gazeta de Chișinău.