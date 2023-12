Putin are 15 contracandidați pentru alegerile de anul viitor. Realegerea lui este însă certă

13:20

Președinta Maia Sandu invită cetățenii să sărbătorim “Moldova Europeană”, duminica, ora 14.00. “Dragi cetățeni, vă invit să sărbătorim Moldova Europeană. Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul țării noastre. Am reușit să obținem încrederea Uniunii Europene, am păstrat unitatea și am muncit cu toții foarte mult pentru ca Moldova să câștige șansa […]