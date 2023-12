Primăria mun. Bălți anunță procedura achizițiilor publice – Produse petroliere pentru a.2024, conform necesităților direcțiilor Primăriei mun.Bălți

18:00

Ministerul Finanțelor al RM informează că Republica Moldova este eligibilă pentru participare în cadrul а 3 programe de cooperare transfrontalieră și transnațională, co-finanțate de Uniunea Europeană: Programul Interreg Next România – Republica Moldova 2021-2027; Interreg Programul Regiunii Dunărea 2021-2027; Programul Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021 -2027. În cadrul programelor pot fi depuse aplicații de... Read More →