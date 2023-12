Ucraina are nevoie de 37,3 miliarde de dolari ajutor financiar extern în 2024, estimează FMI

18:00

Ex Prim-ministrul Ion Chicu, constată că în perioada ianuarie-octombrie 2023, Republica Moldova a exportat mărfuri cu 7,5% mai puțin ca în 2022 ( în perioada similară). PIB-ul în 9 luni a scăzut, deși în trim. 3 avem o ușoară creștere (seceta din 2022 a pus la pământ exporturile atunci), mai susține Ion Chicu. Totul scade, […] The post Ion Chicu: Cheltuielile de întreținere a Maiei Sandu și a grupării sale criminale cresc exponențial appeared first on Omniapres.